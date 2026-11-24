La atención hospitalaria en Piura, La Libertad y Lambayeque enfrenta una situación crítica por el incremento de casos de dengue. Más de la mitad de los contagios reportados en el Perú se concentra en estas regiones, donde algunos establecimientos ya no cuentan con camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos.

El avance de la enfermedad afecta a numerosas familias. Silvia relató que sus hijos gemelos, de 12 años, contrajeron dengue y uno de ellos necesitó hospitalización tras presentar fiebre de hasta 39.5 grados y fuertes dolores. Otro caso preocupante es el de una mujer embarazada que terminó en estado crítico, mientras su pareja teme que su hija nazca sin poder conocer a su madre.

SEÑALES DE ALARMA

Los especialistas advierten que el peligro no desaparece cuando baja la fiebre. Por el contrario, en esa etapa pueden presentarse señales de alarma que requieren atención médica inmediata. La falta de camas UCI agrava el panorama: en Lambayeque, según lo informado, ya no habría disponibilidad para recibir a pacientes que necesiten cuidados intensivos.

En lo que va del año, el dengue registra 112 mil casos y 170 fallecidos en el país. Ante el aumento de contagios, el ministro de Salud, Luis Dyer, reconoció que la capacidad hospitalaria está llegando a su límite y anunció coordinaciones con el sector Salud, las Fuerzas Armadas y establecimientos privados para ampliar la disponibilidad de camas UCI.