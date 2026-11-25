Fiscalizadores de turismo que realizan labores de supervisión en la ruta hacia la Montaña de Siete Colores, en Cusco, vienen recibiendo amenazas telefónicas anónimas luego de los recientes operativos y advertencias sobre la inseguridad en la zona. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Rocendo Oca, informó que las intimidaciones ya fueron comunicadas a la Policía Nacional para que se realicen las investigaciones correspondientes.

La situación estaría relacionada con un conflicto entre varias comunidades que buscan administrar este atractivo turístico y controlar los cobros a los visitantes. Ante este escenario, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo emitió un comunicado en el que exhortó a las agencias de viaje y operadores turísticos a evitar los recorridos hacia la montaña mientras persistan las condiciones de inseguridad. El funcionario advirtió que un incidente que involucre a turistas, trabajadores o comuneros podría perjudicar gravemente la imagen de este destino reconocido internacionalmente.

Según el reporte, las comunidades de Chillihuani y Paucarpata, además de otros sectores, mantienen disputas por la administración del acceso a la montaña. Los visitantes deben atravesar diferentes territorios y realizar pagos en cada sector para continuar el recorrido. De acuerdo con las autoridades regionales, estos cobros se justifican bajo el argumento de financiar la limpieza, el mantenimiento de la carretera y la instalación de servicios higiénicos y tachos de basura. La recaudación diaria podría alcanzar entre 20.000 y 25.000 soles, según lo informado por el funcionario.

TODAVÍA NO HAY CONSENSOS

Pese a que la Presidencia del Consejo de Ministros promovió anteriormente una mesa de diálogo para alcanzar acuerdos sobre la administración del atractivo, las partes no lograron consensos. Incluso, se advirtió que algunos visitantes pueden encontrar tranqueras y restricciones que les impiden continuar si no realizan los pagos exigidos. La Gerencia Regional de Turismo anunció que convocará a la PCM, las comunidades involucradas, la municipalidad de la zona y la prefectura para evaluar la situación y determinar cuándo podrán levantarse las recomendaciones de seguridad.