Los comerciantes de la playa El Chaco, en Paracas, vienen siendo afectados económicamente por los oleajes anómalos registrados durante los últimos días. La fuerza del mar ha reducido la presencia de visitantes y obligado a suspender los paseos turísticos en embarcaciones, una de las principales actividades que atrae a los turistas a esta zona.

Uno de los comerciantes dedicados al alquiler de sombrillas señaló que la playa permanece prácticamente vacía debido a las condiciones del mar. Explicó que las embarcaciones no pueden salir cuando las olas son intensas, pues acercarse a la orilla representa un riesgo de volcadura. Por ello, los operadores prefieren suspender los recorridos para evitar accidentes.

La situación también perjudica a los vendedores de alimentos, quienes registran una importante disminución en sus ventas. Un comerciante que ofrece panes venezolanos, cachitos, pan pizza y productos con carne y queso indicó que la afluencia de turistas nacionales y extranjeros ha caído considerablemente. Según explicó, anteriormente lograba vender toda su mercadería, pero ahora gran parte de los productos permanece sin vender.

TRABAJADORES AFECTADOS

Los trabajadores señalaron que esta actividad representa su principal sustento diario y que la continuidad de los oleajes, sumada a las condiciones de la playa, agrava sus pérdidas. Mientras el mar permanezca alterado y continúe la suspensión de los paseos en bote, los comerciantes temen que la llegada de visitantes siga disminuyendo y afecte aún más sus ingresos.