Los oleajes anómalos mantienen paralizadas las actividades de pesca y turismo en Pucusana. En el muelle grande, alrededor de 45 integrantes del comité Los Delfines tienen sus embarcaciones detenidas desde hace aproximadamente 15 días.

La suspensión de los paseos recreativos y la pesca ha dejado sin ingresos a quienes dependen de estas actividades. Los trabajadores señalan que la falta de visitantes y la imposibilidad de salir al mar afectan directamente la economía de sus hogares.

Pescadores reportan menor disponibilidad de especies

La situación también repercute en la actividad pesquera. Según los trabajadores, especies como el bonito, el pejerrey, la cabrilla y la chita han disminuido en la zona, mientras que actualmente se registra el ingreso de pota.

Además, los pescadores advierten que las altas temperaturas del agua estarían afectando las condiciones del producto y provocando una reducción de su precio. El panorama mantiene en incertidumbre a comerciantes, pescadores y operadores turísticos de este distrito.