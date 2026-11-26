Los delitos informáticos afectan cada vez más a usuarios y empresas. Según el juez superior Bonifacio Meneses Gonzáles, se registran cerca de 40 mil denuncias, aunque existiría una cifra no reportada que podría alcanzar los 129 mil casos, de acuerdo con estimaciones policiales.

El magistrado advirtió que el sistema de justicia aún no cuenta con jueces dedicados exclusivamente a investigar delitos de cibercrimen. Esta falta de especialización representa uno de los principales desafíos frente al crecimiento de estas amenazas.

Fraudes digitales, entre los delitos más frecuentes

Entre las modalidades más reportadas figura el fraude informático. Los delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias y envían mensajes o enlaces por WhatsApp, Telegram y correo electrónico para engañar a las víctimas y acceder a sus cuentas.

Frente a este escenario, la Corte Superior de Justicia de Lima organiza el Segundo Congreso Internacional de Cibercrimen 2.6, que se desarrolla del 25 al 27 de noviembre. El encuentro reúne a jueces, fiscales, abogados y especialistas de 11 países para debatir sobre nuevas amenazas y seguridad digital.