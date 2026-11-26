La Contraloría General de la República advirtió deficiencias en los equipos de audio y video utilizados durante la misa del papa León XIV, realizada el 16 de noviembre en la base aérea Las Palmas. Así lo señala un informe de visita de control al que accedió Panamericana Televisión.

El documento, dirigido al canciller Carlos Espá, recoge incidencias registradas entre el 10 y el 18 de noviembre. Entre los problemas identificados figura la inoperatividad total de cuatro pantallas LED, ubicadas en los bloques 7, 34, 35 y 36, además de interrupciones en la señal de audio.

Contraloría detectó fallas en pantallas y transmisión

El informe también señala que otras tres pantallas mostraban únicamente un patrón técnico de prueba, pese a contar con alimentación eléctrica. Esto evidenciaría que no recibieron la señal de video necesaria para la transmisión, una deficiencia que debió corregirse durante las pruebas previas al evento.

La entidad identificó estas observaciones en el servicio contratado a la empresa Pow Sang, responsable de implementar las pantallas y los equipos de sonido. La situación advertida podría afectar el proceso de pago y dar lugar a la aplicación de eventuales penalidades.

Por su parte, el canciller Carlos Espá afirmó que la Cancillería aún no ha desembolsado dinero a las dos empresas contratadas, cuyos servicios están valorizados en más de S/ 11 millones. Asimismo, agradeció la alerta de la Contraloría y señaló que el caso se encuentra en investigación.

En cuanto a la empresa Facogem, encargada de suministrar los grupos electrógenos, el informe indicó que estos equipos presentaron un funcionamiento dentro de lo normal.