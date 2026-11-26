Luis Pacherrez Atarama, de 56 años, trabajador de la Universidad Nacional de Piura, fue despedido por sus familiares y amigos tras ser hallado sin vida cinco días después de su desaparición. El caso ha conmocionado a la ciudad, luego de conocerse que varios de los detenidos tendrían vínculos familiares con la víctima. La Policía maneja como hipótesis un posible móvil de índole familiar y sentimental.

Panamericana Noticias reveló conversaciones entre los hijos del agraviado y los presuntos secuestradores, quienes inicialmente exigieron 75 mil soles y posteriormente redujeron el monto a 50 mil soles. En los audios, uno de los implicados amenaza con cortar las comunicaciones si no se concreta el pago y cuestiona la intervención policial. Según las investigaciones, Pacherrez ya habría sido asesinado mientras se realizaban las negociaciones.

Las cámaras de seguridad registraron que el 19 de noviembre el trabajador llegó por sus propios medios al asentamiento humano Los Polvorines y se dirigió a la vivienda de su sobrina. En las imágenes se observa que llevaba el mismo polo rojo que aparecía en las pruebas de vida. Cinco días después, su cuerpo fue encontrado en la carretera Piura-Chiclayo.

HAY DETENIDOS

Por este caso, cuatro personas fueron detenidas, entre ellas su sobrina y la pareja de esta, quien habría conducido a los agentes hasta el lugar donde estaba el cuerpo. También fue intervenida una persona vinculada a la cuenta bancaria donde los familiares depositaron dinero. Durante el entierro, amigos de Pacherrez cuestionaron la versión policial sobre el presunto móvil del crimen.