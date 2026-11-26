Los fuertes oleajes anómalos provocaron el colapso de un tramo del muro del malecón de San Bartolo. Las olas sobrepasaron la estructura de cemento y ocasionaron daños en distintos puntos de esta zona del balneario.



El impacto del mar dejó varios forados a lo largo del malecón, mientras el agua amenaza con alcanzar las viviendas de los residentes. La situación también afecta el desplazamiento habitual de los ciudadanos y el tránsito de vehículos.



Vecinos cuestionan falta de apoyo y alertan por el desagüe

Uno de los residentes señaló que han acudido a la prensa y a representantes del Gobierno central, además de sostener reuniones con la senadora Juárez y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. También cuestionó la falta de ayuda del alcalde de San Bartolo, August Carbajal. Por su parte, Daniel, otro vecino, indicó que han averiguado la posibilidad de contratar camiones mezcladores de concreto para reparar el muro, pero que el costo sería elevado.

Los residentes agregaron que los daños perjudican a los pescadores y una vecina expresó su temor por el sistema de desagüe, pues aseguró que Sedapal habría cubierto parte de esta infraestructura con tierra y teme que el mar la arrastre y deje sin servicio a las viviendas cercanas.