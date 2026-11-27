Las intensas lluvias registradas en Piura provocaron graves inundaciones en el sector de Ignacio Merino. El agua cubrió por completo las primeras plantas de varias viviendas, por lo que sus ocupantes tuvieron que refugiarse en los segundos pisos.

Los residentes reportaron pérdidas de muebles y otros enseres debido al ingreso del agua. Algunos intentaron rescatar sus vehículos y pertenencias, mientras buscaban poner a salvo lo que aún podían recuperar.

Vecinos cuestionan sistemas de bombeo y temen nuevas lluvias

La inundación fue ocasionada directamente por las precipitaciones, sin que se registrara el desborde de un río o la activación de una quebrada. Además, vecinos cuestionaron el aparente funcionamiento deficiente de los sistemas de bombeo instalados meses atrás para atender este problema.

Las lluvias actuales presentan una intensidad comparable con algunos episodios del periodo de 2017. Aunque no se registran diariamente como en aquella temporada, las precipitaciones son muy fuertes y podrían continuar afectando a la región.