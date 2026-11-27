Las regiones del norte del país continuarán registrando lluvias de fuerte intensidad y temperaturas elevadas. Javier Mora, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que actualmente la costa norte presenta temperaturas de entre 35 y 36 °C, pero durante el verano podrían alcanzar los 38 °C, con una sensación térmica de hasta 40 °C.

Respecto a las precipitaciones, el especialista señaló que se vienen registrando acumulados de entre 100 y más de 140 milímetros. Estas condiciones podrían mantenerse hasta fines de noviembre, principalmente en la costa y sierra norte. Asimismo, indicó que los ríos La Leche, Tumbes y Piura superaron durante la madrugada sus umbrales de alerta roja, aunque posteriormente sus niveles comenzaron a descender.

Lima tendrá temperaturas de hasta 32 °C en diciembre

Para Lima Metropolitana, se esperan temperaturas diurnas de entre 28 y 30 °C y valores nocturnos de 22 a 24 °C hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, durante los primeros días de diciembre se prevé un incremento que podría llevar los termómetros hasta los 32 °C en algunos sectores.

En cuanto a las lluvias en la capital, se pronostican precipitaciones ligeras en distritos de Lima Sur, como Lurín, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Ante las altas temperaturas, el especialista recomendó utilizar sombreros de ala ancha, ropa de manga larga y colores claros, además de protector solar.