Las intensas lluvias registradas en el norte del país han ocasionado interrupciones y restricciones en varias carreteras. Según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), se reportan 10 alertas viales por fenómenos naturales a nivel nacional, concentradas principalmente en Piura, Lambayeque, Cajamarca y Áncash.

De acuerdo con el reporte de la entidad, tres vías permanecen completamente interrumpidas, mientras que otras siete presentan circulación restringida para vehículos y peatones. En Piura, los sectores de Paimas y Ayabaca registraron dificultades en el tránsito debido a las precipitaciones, aunque algunas rutas pasaron de estar interrumpidas a permitir el paso parcial de vehículos.

Sutran habilita mapa para consultar el estado de las carreteras

Una de las vías afectadas se encuentra en la carretera que conecta Chiclayo, en Lambayeque, con Huambos, en Cajamarca. En este tramo, la activación de una quebrada provocó la interrupción del tránsito vehicular. Provías Nacional realiza trabajos para recuperar la circulación, mientras los vehículos permanecen impedidos de continuar su recorrido.

La información sobre las vías afectadas también puede consultarse en el mapa de alertas viales de la Sutran y en el aplicativo Viaje Seguro. Estas plataformas muestran las interrupciones y restricciones registradas en las carreteras debido a las lluvias y otros fenómenos naturales.