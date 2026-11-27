Las intensas lluvias continúan causando inundaciones en distintos sectores de Piura. En la avenida Irazola, una de las vías más concurridas, varios vehículos de transporte público y unidades de carga quedaron varados, obligando a los pasajeros a descender y continuar su recorrido a pie.

La acumulación de agua también mantiene aislada a la Dirección Regional de Salud. Según el reporte desde la zona, los trabajadores tienen dificultades para ingresar o salir del establecimiento. Un hospital ubicado en las inmediaciones enfrenta una situación similar debido a la inundación.

Piura registra aumento de casos de dengue y leptospirosis

Durante la cobertura se informó que los casos de dengue en la región alcanzaron los 23 mil, mientras que los de leptospirosis se aproximan a los 4 mil. La presencia de aguas estancadas genera preocupación por la posible exposición a residuos y orina de animales, que pueden favorecer la propagación de enfermedades.

Mientras tanto, las precipitaciones volvieron a presentarse con fuerza, acompañadas de ráfagas de viento, truenos y relámpagos. En la zona también se reportó que algunas motobombas no estarían funcionando, lo que dificulta las labores de evacuación del agua acumulada.