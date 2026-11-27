La presidenta Keiko Fujimori llegó a Piura para atender la emergencia y sostener reuniones con el gobernador regional y otras autoridades. Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, calificó la magnitud de las precipitaciones como un “Meganiño”.

“En un solo día ha llovido lo que llueve en Piura en un año, y en algunos lugares, como Ignacio Merino, ha llovido lo equivalente a dos años. Entonces esto es realmente un ‘Meganiño’ con estadísticas nunca antes vistas”, declaró la mandataria.

Asimismo, resaltó la labor del Ejército y la Policía Nacional en la atención de la emergencia. Según informó, 400 personas fueron rescatadas, además de la distribución de 1.500 litros de agua y 700 canastas de alimentos para las familias afectadas.

FUERTES INUNDACIONES

Las intensas lluvias continúan provocando inundaciones en distintos sectores de Piura. En el Parque Centenario, ubicado en el distrito de Castilla, varias familias quedaron aisladas y solicitaron apoyo para salir de las zonas anegadas.

Durante la emergencia, efectivos de la Policía Nacional trasladaron a personas de la tercera edad que presentaban problemas de salud. Según el reporte desde el lugar, también se registraron casos de niños que se habrían descompensado debido a las condiciones generadas por las precipitaciones.