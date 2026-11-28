Los hermanos Bazán Valderrama han sido vinculados a investigaciones por diversos delitos en Trujillo. Jolín, Jimmy Larry y Obert David, quien fue asesinado en 2024, aparecen en casos relacionados con extorsión, secuestro y organizaciones criminales. Los tres también pasaron por centros penitenciarios.

Obert David Bazán Valderrama, conocido como ‘Chato Oré’, murió a los 41 años durante una fiesta en el distrito de Laredo, en Trujillo. Según el reporte, recibió múltiples impactos de bala. Su padre sostuvo que su hijo mantenía enfrentamientos con integrantes de otras bandas criminales.

Las condenas de Jolín y Jimmy Larry Bazán

Jolín, identificado como uno de los hermanos más conocidos, tiene una sentencia de cadena perpetua. Pese a ello, sus familiares han rechazado las acusaciones y han defendido su inocencia públicamente.

Por su parte, Jimmy Larry, conocido como ‘Chato Bazán’, cumple una condena de 35 años de prisión. Las autoridades lo consideran autor intelectual del atentado con un vehículo explosivo contra la sede del Ministerio Público de La Libertad, ocurrido en enero de 2025. El caso también fue relacionado con la organización criminal Los Compadres y con amenazas dirigidas a fiscales y sus familiares.