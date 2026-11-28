Dos días después de las intensas lluvias que afectaron Piura, varias calles de la ciudad continúan bajo el agua. En la urbanización Ignacio Merino, el personal del Ejército realiza trabajos para evacuar las aguas, mientras los vecinos esperan que la zona pueda quedar despejada.

Durante el reporte desde el lugar, se informó que una mujer adulta mayor falleció en horas de la tarde debido a que la ambulancia no habría podido ingresar a tiempo. Las vías inundadas también dejaron vehículos atrapados y obligaron a evacuar a gran parte de las familias.

Ejército continúa con labores para retirar el agua

Los trabajos de drenaje avanzan mientras persisten las dificultades por el funcionamiento intermitente de los sistemas de bombeo. Según el reporte, estos equipos no habrían operado adecuadamente durante la primera lluvia, lo que contribuyó a que el agua permaneciera acumulada en las viviendas.

La emergencia también afecta a otros sectores de Piura, como El Chilcal, donde se reportaron personas enfermas que necesitaban ser evacuadas. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.