José Saavedra, CEO de CIT, opinión y mercado brindó detalles sobre una reciente encuesta de intención de voto a pocas semanas de las elecciones regionales.

El trabajo se realizó en las regiones de Moquegua, Lambayeque y Piura, una labor muy difícil, sobre todo en este último departamento debido a las intensas lluvias.

Intención de voto para gobernador regional

Moquegua : Abraham Cárdenas de Acción Popular alcanza el 33,8 % de respaldo. Juan Herrera de Somos Perú logra el 25.7 %. Blanco, nulo y viciado llegan al 21 % y los que aún no deciden su voto, al 19,5 %.

Piura : Reynado Hilbck de Alianza para el Progreso alcanza un apoyo del 40,1 %. Guillermo La Torre, del partido Podemos, logra el 34,2%. Blanco, nulo y viciado llegan al 12 % y los que aún no deciden su voto, al 13,7 %.