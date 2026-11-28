José Saavedra, CEO de CIT, opinión y mercado brindó detalles sobre una reciente encuesta de intención de voto a pocas semanas de las elecciones regionales.
El trabajo se realizó en las regiones de Moquegua, Lambayeque y Piura, una labor muy difícil, sobre todo en este último departamento debido a las intensas lluvias.
Intención de voto para gobernador regional
Moquegua: Abraham Cárdenas de Acción Popular alcanza el 33,8 % de respaldo. Juan Herrera de Somos Perú logra el 25.7 %. Blanco, nulo y viciado llegan al 21 % y los que aún no deciden su voto, al 19,5 %.
Piura: Reynado Hilbck de Alianza para el Progreso alcanza un apoyo del 40,1 %. Guillermo La Torre, del partido Podemos, logra el 34,2%. Blanco, nulo y viciado llegan al 12 % y los que aún no deciden su voto, al 13,7 %.
Lambayeque: César Perales de Alianza para el Progreso logra el 35.7%; le sigue Rolando Barboza Díaz de Fuerza Popular con el 25.5%. Blanco, nulo y viciado con el 10.3 % y los que aún no deciden su voto, el 28.5 %.