En diciembre, los pensionistas deben mantenerse atentos al retirar o cobrar su dinero, debido a que pueden ser víctimas de distintas modalidades de estafa. Entre las más frecuentes se encuentran el cambiazo de tarjetas, la sustitución de billetes y el engaño conocido como «la cascada».

Una de estas prácticas ocurre en los cajeros automáticos, donde los delincuentes ofrecen ayuda a los usuarios y aprovechan la distracción para intercambiar sus tarjetas. Como medida preventiva, se recomienda colocar una marca o sticker que permita reconocer fácilmente el plástico propio.

Estas son las modalidades de estafa que afectan a los pensionistas

Otra modalidad consiste en cambiar billetes auténticos por falsos cuando la persona sale de una entidad bancaria. Los estafadores aprovechan el momento en que el adulto mayor realiza una compra o paga por algún producto para sustituir el dinero sin que lo note.

También está la llamada «cascada», en la que un delincuente simula encontrar un fajo de billetes y propone compartirlo con la víctima. Con ese pretexto, busca distraerla y pedirle su cartera o bolso para cambiarlo y apoderarse de sus pertenencias.