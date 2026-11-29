Una granada tipo piña y una carta extorsiva fueron halladas en los exteriores del penal de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha. El hecho fue reportado desde tempranas horas y generó preocupación entre los visitantes, trabajadores del establecimiento penitenciario y vecinos de la zona.

Según la información encontrada, el mensaje estaba dirigido a un interno, quien sería acusado, de acuerdo con el contenido de la carta, de enviar amenazas extorsivas desde el interior del penal contra comerciantes de Gamarra y otras personas.

De acuerdo con el reporte, un vehículo blanco habría llegado hasta la entrada del establecimiento y dejado una caja de zapatos negra para luego retirarse. Un trabajador de la zona advirtió el objeto y, al moverlo, descubrió la carta y la granada en su interior.

A LA ESPERA DE PERSONAL ESPECIALIZADO

Tras el hallazgo, acudieron efectivos de la Policía Nacional y personal del INPE, mientras se esperaba la llegada de especialistas para neutralizar el explosivo.