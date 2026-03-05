César Nakazaki rompe su silencio tras prisión preventiva contra Adrián Villar: esto dijo

Luego de que el Poder Judicial (PJ) dictara nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano, el abogado del joven de 21 años, César Nakazaki, se pronunció sobre la decisión adoptada por la justicia.

En entrevista con Panamericana Televisión, Nakazaki sostuvo que su defendido deberá responder ante la ley por los hechos ocurridos; sin embargo, señaló que la sanción deberá ser determinada por jueces que actúen con total imparcialidad.

“Él ha cometido delitos y tendrá que responder por ellos, por lo que se le impondrá una pena. La discusión, al menos de nuestra parte, es cuál es la pena que le corresponde. Esa decisión debe ser tomada por un juez que actúe con imparcialidad”, manifestó.

FALTAN ELEMENTOS POR ANALIZAR

El abogado también cuestionó la medida de prisión preventiva contra Adrián Villar y señaló que durante el proceso aún deben evaluarse diversos elementos antes de llegar a un veredicto final. En ese sentido, aseguró que trabajará para que el proceso judicial avance con la mayor rapidez posible. “Pondré todo el esfuerzo para que esto termine lo más rápido posible”.