Nadeska Widausky se defiende durante audiencia por pedido de prisión preventiva: ¿qué dijo?

Luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuviera, el último martes 26 de mayo, a Nadeska Widausky por una alerta roja de Interpol por los presuntos delitos de proxenetismo y tráfico ilícito de drogas, la influencer se defendió durante la audiencia que se realiza en su contra, en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva.

Durante su intervención, la joven madre negó todas las imputaciones en su contra. Además, hizo un llamado a las autoridades de justicia del Perú para que no sea extraditada a Bélgica, país donde sería juzgada, y pidió que el proceso se lleve a cabo en territorio peruano.

“Yo no le debo nada a nadie. Nunca me he metido con un hombre criminal (…) No necesito hacerle daño a ninguna persona (…) Nunca me he metido en una red criminal, nunca he captado a personas para prostitución o proxenetismo (…) Jefferson Rubiños Olaya era el proxeneta de su propia mujer, pero eso me inculpa. Quiero defenderme desde mi país”, mencionó.

AFRONTARÁ LA DECISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Continuando con su intervención, Nadeska Widausky recalcó que no tiene ningún vínculo con los hechos que se le atribuyen. Asimismo, enfatizó que respetará la decisión que tomen las autoridades de justicia. “No voy a huir. Si tengo que aceptar, lo voy a aceptar como muchas cosas que he hecho (…) Yo soy inocente de lo que me están acusando”.