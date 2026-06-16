Fiscalía pide ocho años de prisión para general Víctor Zanabria por heridos durante protestas de 2022

La fiscal Yenny Huacchillo presentó una acusación donde pide 8 años de prisión para el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang, por los delitos de lesiones graves y lesiones leves, en agravio de Renato Murillo y Benedicto Huaccachi.

Los hechos se habrían registrado durante las protestas del 12 de diciembre de 2022. Murillo recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, que lo mantuvo en coma doce días. Mientras, Huaccachi fue golpeado por un proyectil similar en la pelvis.

La acusación también alcanza a otros policías; para el teniente PNP Luis Bazán, pide siete años de cárcel como autor en el caso de lesiones graves, mientras que para el mayor PNP Luis Ávila y el comandante PNP Jorge Celadita, solicita seis años de prisión.

REPARACIÓN CIVIL

Por lesiones leves en agravio del ciudadano Huaccachi, el ST3 PNP Dino Tarrillo afronta un pedido de tres años de cárcel. Bajo la imputación de comisión por omisión, solicita dos años de cárcel para el ST1 PNP Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari.

Adicionalmente a la pena privativa de libertad, para los acusados Víctor Zanabria y Frank Chang, el Ministerio Público exige el pago de una reparación civil de S/ 6000 cada uno, así como el abono de S/ 30 000 al tercero civil responsable.