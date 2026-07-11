Dictan 15 meses de prisión preventiva para Jackson Mora por el caso ‘Los Arquitectos del Fraude’

Esta noche y tras una extensa audiencia, el Poder Judicial ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora y los otros siete implicados en el caso ‘Los Arquitectos del Fraude’.

El magistrado Valery Romero, del V Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina, ordenó que Mora Rodríguez y los coimputados estén en prisión mientras se investiga el caso.

PRESUNTOS CÓMPLICES

El Ministerio Público había solicitado que el empresario y sus presuntos cómplices pasen 18 meses de cárcel mientras son procesados; sin embargo, el juez redujo el plazo a 15 meses.

Tras el veredicto, en las próximas horas, Jackson Mora y los otros implicados en el caso serán trasladados a un centro penitenciario que determine el INPE donde llevarán su proceso judicial.