Poder Judicial conmemora el Día del Juez y la Jueza con ceremonia central

Este martes 4 de agosto, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, encabezó la ceremonia central por el Día del Juez y la Jueza, actividad en la que también participó la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi.

Durante su mensaje, Tello expresó su preocupación por los cuestionamientos dirigidos contra el Poder Judicial a raíz de determinadas decisiones adoptadas por jueces. “Un ataque inaceptable proferido contra el Poder Judicial es afirmar que la judicatura persigue políticamente a la Policía y a las fuerzas del orden. Nada más falso. Valoramos el trabajo de las fuerzas del orden”, manifestó.

Día del Juez y la Jueza

El Día del Juez fue establecido mediante el Decreto Ley N.° 18918, publicado en 1971, que fijó el 4 de agosto como fecha para reconocer anualmente la labor de quienes tienen a su cargo la administración de justicia en el país.

En 2020, a propuesta de Janet Tello Gilardi, entonces presidenta de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, la Sala Plena del Poder Judicial aprobó que la ceremonia central pase a denominarse “Día del Juez y la Jueza”.