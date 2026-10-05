Caso China Polo: dictan 18 meses de prisión preventiva contra dos implicados en asesinato

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaylas-Caraz dictó 18 meses de prisión preventiva contra Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, quienes son investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de la candidata al Gobierno Regional de Áncash y periodista Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como "China Polo", asesinada a balazos en la ciudad de Caraz.

Ambos procesados afrontan cargos por el delito de lesiones graves en agravio de Noe Rosember Alegre Mendoza, Godofredo Raúl Alba Mendoza, Ana Cecilia Armijos Julca y Evaristo Clodoaldo Chala García, en tanto que los restos de la periodista fueron enterrados el martes 22 de setiembre en el cementerio Lomas de la Paz de Nuevo Chimbote.

Reconstrucción del crimen y capturas

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, informó que las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los desplazamientos de Luis Obispo Díaz, señalado como el presunto autor material de los disparos.

Obispo Díaz llegó a Huaraz una semana antes del homicidio y se trasladó a Caraz, siendo detenido tras resultar herido durante su fuga e internado bajo custodia en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.

Pago identificado

Por su parte, las diligencias policiales permitieron identificar un pago realizado a través de la aplicación Yape a nombre de Ronald José Toro Ardila, quien fue detenido en Lima y es señalado, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, como el presunto financista del crimen perpetrado contra la excandidata.