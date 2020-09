Martín Vizcarra: "Si quieren vacarme, aquí estoy con la frente en alto. No voy a renunciar"

Esta noche, el presidente de la República Martín Vizcarra anunció que no renunciará tras la difusión de audios que lo vinculan al caso 'Richard Swing'.

“Si quieren vacarme, acá estoy, con la frente en alta y la conciencia tranquila (...) No voy a renunciar, yo no me corro. El 23 de marzo de 2018 asumí un compromiso de culminar el mandato presidencial y así lo haré. Que se realicen todas las investigaciones que correspondan”, enfatizó.

Asimismo, dijo que nunca ha negado conocer a Richard Cisneros y que no he intervenido en los procesos de contratación.

“Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse al juego sucio, subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan manchar honras de personas solamente por intereses personales”, agregó

Como se sabe, los audios se escucha al presidente dando indicaciones a las dos involucradas en las pesquisas por la polémica contratación, lo cual ha sido interpretado como una interferencia de la justicia.