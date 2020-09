Crisis política: Continúan los enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso

La relación ha sido tensa. En medio de enfrentamientos de una y otra parte, el Congreso y el presidente Vizcarra no se detuvieron ni en pandemia.

Un ejemplo del poco entendimiento entre ambos poderes es el caso de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Y es que la titular del MEF fue interpelada en el Pleno del Congreso hace sólo unos días.

Sin embargo, no ha sido la única vez, pues el ministro de Educación, Martín Benavides, también fue interpelado. Además, a las salidas de los ex primer ministros como Vicente Zeballos y Pedro Cateriano, se le agrega que este último acudió a pedir el voto de investidura al Parlamento pero no lo consiguió.

Al respecto, el analista político Ivan García mencionó que un elemento mayor de inestabilidad podría ocurrir en relación a los poderes del Ejecutivo y Legislativo, tras la difusión de los audios relacionados al caso "Richard Swing".