Legisladores opinan sobre Vizcarra y luz verde a ley que impide postulación de sentenciados por corrupción

Tras la aprobación de la ley que impide postular a sentenciados a cargos públicos, diversos congresistas se pronunciaron al respecto.

Justamente uno de ellos fue el parlamentario por Acción Popular (AP), Carlos Simeón Hurtado, quien saludó el visto bueno a esta medida.

“Es muestra que este Congreso no tiene compromiso político con nadie. Como congresista soy responsable de mis votos y yo decido en julio, (donde) le he solicitado al presidente (del Congreso) que se someta la segunda votación sobre este tema”, señaló.

Por su parte, el congresista Ricardo Burga Chuquipiondo de AP, manifestó no estar conforme con el Mensaje a la Nación de Martín Vizcarra, luego de difundirse los audios que lo involucran en el caso ‘Richard Swing’.

“Lo que sí me molestó, me incomodó y realmente me indignó fue la conferencia de prensa del señor Vizcarra porque en vez de reconocer que se equivocó tuvo una soberbia e inmadurez política”, dijo.

Sobre el mismo tema comentó Lenin Checco Chauca, vocero de Frente Amplio (FA), manifestó que no se puede estar "jugando al gato y al ratón" con este serio tema.

"Tenemos que hacer las cosas serias. El país que está en un momento de crisis...no podemos jugar con temas que son tan importantes para el país. El presidente no puede tampoco venir a pechar al Congreso de la República", afirmó.