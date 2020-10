Presidente de la Comisión de Transporte dice ser la voz de los colectiveros informales

Debido en gran parte a la presencia de colectiveros informales que no respetan las normas de tránsito y hacen lo que quieren, el último fin de semana el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso de la República, Carlos Simeón Hurtado admitió “ser la voz del pueblo" de los colectiveros informales

Sin embargo, un día después el parlamentario de Acción Popular retrocedió en sus declaraciones señalando que fueron sacadas de contexto, pero de igual manera defendió la formalización de los conocidos colectiveros informales.

El congresista Hurtado negó además tener intereses ocultos con el proyecto de ley. “La única intención es de hacer las cosas bien, yo no tengo compromiso con nadie, yo no tengo empresas, nunca he asesorado a empresas, simplemente estoy atendiendo la necesidad, hay un debate alterado y lo que la mayoría decide se hace”, señaló.

Sobre el proyecto de ley que busca ampliar los permisos de combis y cústers hasta por 10 años y ante las críticas por parte de la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, quien manifestó que el parlamento no debe regular el tema de transporte de Lima y Callao porque esa es una tarea específica de la ATU, Hurtado rechazó que se esté buscando trastocar las funciones de la entidad dirigida por Jara.

El polémico proyecto será debatido el martes en la Comisión de Transportes y Comunicaciones que contará con la presencia de representantes de la Autoridad de Transporte Urbano.