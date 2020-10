Congresistas de Acción Popular buscarían reelegirse en Elecciones del 2021

En el último plenario del Partido de Acción Popular, un grupo de congresistas planteó que se considere incluir en su reglamento interno la posibilidad de que puedan postular a la reelección en las Elecciones del 2021, pese a que está postulación estaría prohibida de acuerdo a la reforma constitucional aprobada en el referéndum de 2018 por todos los peruanos.

Sin embargo, el vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, indicó que mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se pronuncie oficialmente al respecto, no se puede vulnerar los derechos participar en política.

"Yo no creo en las reelecciones, pero si alguno desea reelegirse y el jurado crea el marco, porque son los únicos que pueden decidir sí o no, no se puede conculcar el derecho que está en la constitución, elegir y ser elegido", indicó.

En ese sentido, señaló que la reelección de algunos parlamentarios disueltos, y que están en este Congreso, es la razón que les permitirá postular nuevamente.

"Pero recuerda también el precedente de que los congresistas que fueron vacados pudieron postular y si no me equivoco en aquella resolución el jurado contempló a los vacados tanto como a los complementarios, no estando claro, yo imagino que el jurado va a determinar bien", finalizó.

Cabe indicar que en noviembre del año pasado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que la prohibición de reelección no se aplicaba para las elecciones de enero de este año por su naturaleza extraordinaria.