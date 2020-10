Elecciones 2021: congresistas elegidos este año y los del Parlamento disuelto no podrán postular

Como parte de la prohibición de reelección establecida en la Constitución, el pleno de Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que los parlamentarios elegidos en las elecciones congresales extraordinarias 2020 están impedidos de postular en los comicios generales del próximo año.

Mediante la Resolución N° 0352-2020-JNE, precisa que las elecciones congresales fueron para completar el período 2016-2021 del Congreso disuelto. En esa línea, la prohibición de reelección también comprende a los parlamentarios elegidos en 2016 y que nuevamente han sido seleccionados este 2020.

De igual forma, el colegiado electoral establece que aquellos ciudadanos que formaron parte del Congreso disuelto y que no participaron en los comicios congresales 2020 o inclusive que participando no fueron elegidos no tendrán la opción de presentarse como candidatos al Parlamento.

Ley de reforma constitucional

La decisión del JNE se basa en el artículo 90-A, introducido en la Carta Magna a través de la Ley de reforma constitucional N° 30906, la cual determina que los congresistas no pueden ser reelegidos, de manera inmediata, para un nuevo período en el mismo cargo.