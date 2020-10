Premier Martos advierte "que hay grupos interesados en que las elecciones no se realicen"

Como se recuerda, el presidente de la República, Martín Vizcarra señaló hace unos días que existe la intención desde el Congreso para sacarlo del cargo y puedan postergar las elecciones del próximo año.

El jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, se pronunció al respecto y respaldó las declaraciones del mandatario.

"Todas las semanas se están levantando temas en torno al presidente en lugar de enfocarnos en aquellos temas que son importantes para la población. Indudablemente hay grupos interesados -y lo hemos corroborado- en que las elecciones no se realicen de acuerdo al cronograma que se ha establecido, por diferentes factores e intereses", indicó.

Pero, ¿ quiénes integran estos supuestos grupos que quieren boicotear las elecciones?

El premier Martos señaló que no puede decir cuáles son esos partidos políticos, porque el señor presidente no se los ha dicho. Sin embargo, agregó que los grupos interesados no vendrían desde los poderes del Estado.

"Los grupos interesados en desestabilizar al Gobierno no vienen de los poderes del Estado, vienen de grupos interesados en las próximas elecciones que no le son favorables la coyuntura que se presenta y eso se ve claramente con la intencionalidad y la frecuencia con que vienen atacando al Presidente de la República por diferentes temas", finalizó.