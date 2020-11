Carolina Lizárraga: "El manejo dirigencial del Partido Morado es poco democrático"

La actual congresista Carolina Lizárraga Houghton, precandidata presidencial por el Partido Morado, señaló que existe malos manejos dirigenciales al interior de dicha organización política.

“Muchas bases del partido me han hecho llegar su malestar con la actual dirigencia por el modo poco democrático de manejar el partido. No creemos en caudillos, sino en un trabajo en equipo donde se incluya a todos. Hay que devolverle el partido a todos los militantes”, dijo.

En ese sentido, Pedro Gamio, aspirante a la primera vicepresidencia en la lista que lidera Lizárraga Houghton, indicó que no hay transparencia de parte de las autoridades del Partido Morado porque son cercanas a Julio Guzmán, el otro candidato.

"Quien es candidato no puede ejercer al mismo tiempo una función de dirigente porque está siendo juez y parte, hay muchas cosas, por ejemplo el que no haya oportunidad de un debate interno, la posibilidad de conocer quienes son los militantes que recién se han inscrito, de poder enviar un correo, de tener las mismas oportunidades de quien en este momento tiene el control del partido", añadió.

Por su parte, el secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, rechazó las afirmaciones de los intengrantes de la Lista de Carolina Lizárraga.

"La congresista Lizárraga puede decir muchas cosas pero lo que ella afirma tiene que presentar pruebas y tendría que presentar evidencias de lo que está señalando (...) Yo creo que en este momento hay que cuidar la imagen del partido y todo lo que nosotros hemos construido durante este tiempo", agregó.

Pedro Gamio, "Reconocer que este no es su momento, que han habido errores personales que tienen un costo, pero el partido no tiene por qué pagar el precio de ese error, el partido es un conjunto de líderes, el partido no es una persona"

En tanto, el congresista Daniel Olivares indicó que es positivo que el Partido Morado tenga diversas posiciones en la interna

"Somos un partido de centro, tiene distintas tendencias, la lista de Carolina apunta más al lado de repente un poco más conservadores del partido, la lista que apunta Julio está con los lados más progresistas del partido morado, entonces vamos a ver cuál es la tendencia más fuerte del partido".