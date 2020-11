George Forsyth ratificó su posición sobre vacancia: "Es un golpe de Estado”

George Forsyth, precandidato por el partido Restauración Nacional, volvió a criticar la decisión del Congreso de declarar la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y ratificó su posición sobre esta medida al señalar que "es un golpe de Estado".

El ex alcalde de La Victoria explicó que el Congreso de la República no representa al país. En esa línea, señaló que los peruanos tampoco se sienten representados con el actual presidente Manuel Merino, pues además recalcó que él alcanzó una curul en el parlamento nacional con 5 mil votos a favor.

"Un Parlamento que no representa al Perú. Ahora, tenemos un presidente que tuvo 5 mil votos para entrar al Congreso, que no representa al país, que no representa a los peruanos. Lo estamos viendo en las calles, esa desazón que hay de todos los peruanos", dijo Forsyth.

No obstante, señaló que el nuevo jefe de Estado, Manuel Merino, debe convocar en el menor tiempo posible a un presidente del Consejo de Ministros y un Gabinete Ministerial para comenzar a trabajar por el país.