Martín Vizcarra tras vacancia: "No voy a dejar el país"

El expresidente Martín Vizcarra, en declaraciones a la prensa, descartó abandonar el país. Afirmó esto antes de ingresar a la sede del Equipo Especial Lava Jato, para responder preguntas sobre el presunto cobro de coimas, en el marco de las investigaciones del 'Club de la Construcción'.

“No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, manifestó.

Asimismo, Vizcarra Cornejo, afirmó que junto a su defensa han solicitado el levantamiento de su secreto bancario, de comunicaciones.