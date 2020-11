¡Exclusivo! Flores-Aráoz: "Lamento lo sucedido, pero yo no soy responsable de la convulsión"

¡Rompe su silencio! Después de 48 horas de la caída del gobierno de Manuel Merino, que terminó tras una semana intensa de manifestaciones y con la muerte de dos jóvenes peruanos que participaban de la segunda Marcha Nacional, el ex presidente de Consejo de Ministros se pronunció.

En entrevista exclusiva con 24 Horas, el ex presidente del Gabinete Ministerial Ántero Flores-Aráoz, lamentó lo sucedido en relación a la muerte de los jóvenes "lamentable la convulsión, pero yo no soy responsable de ella. Yo no he organizado las marchas, yo no soy alguno de los infiltrados, yo no he dado orden de que se comentan actos ilícitos. Estoy totalmente tranquilo ante la ley y mi conciencia", señaló.