Daniel Urresti sobre AFP: "Los que ya no aporten, podrán retirar el 100% de su dinero"

A tres meses de las Elecciones generales 2021, el candidato presidencial por Podemos Perú, Daniel Urresti, señaló que no se encuentra de acuerdo con la decisión que tomó el Legislativo sobre la fusión de la ONP Y AFP, además, indicó que si llegase a ganar las elecciones, entregaría a los que no aportan más a la AFP el 100% de su dinero.

"No, en el régimen de pensiones lo que se necesita es abrir la cancha. que haya más competencia, que puedan ingresar acá otras gestionadoras previsionales, dentro de esa competencia se debe tener en cuenta que no solo pierde el afiliado, sino que si hay perdidas en la inversión también tiene que verse afectada la organización que esta manejando los fondos, lo que no sucede ahora", mencionó Urresti.

SOBRE LA VACUNACIÓN

A pocos días de iniciar el proceso de vacunación en nuestro país, el candidato a la presidencia de PP, señaló que se vacunará a penas le toque.

Dicha declaración la hace, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) otorgara una autorización de la vacuna contra el coronavirus para que ingrese al país.

PLAN DE GOBIERNO

El candidato Urresti indicó que a penas inicié su gobierno (en caso gane), invertirá en las obras que necesite el país y en servicios básicos como agua y desagüe para todos los peruanos.

También, comentó que creará un Ministerio de fomento de obras públicas para que se haga cargo de los proyectos y vigilen que estos estén acompañados de la Contraloría desde un inicio de la obra, para evitar la corrupción.