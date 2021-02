Julio Guzmán sobre exclusión de Forsyth: “No me parece correcto. Eso no está bien”

El candidato presidencia por el Partido Morado, Julio Guzmán manifestó su desacuerdo con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras ser excluido de las elecciones generales. "Yo he sido muy crítico con el señor Forsyth por su falta de preparación, pero eso no justifica que lo tengan que excluir de la carrera electoral. Eso no está bien, a mí me pasó en el 2016 y sé lo que eso significa", expresó Guzmán.