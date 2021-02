Marco Arana sobre vacuna para congresistas: Me parece una sinvergüenzada y un despropósito total

El candidato presidencia por el Frente Amplio, Marco Arana, manifestó su desacuerdo sobre el pedido del congresista Vigo, para que los parlamentarios sean vacunado en la primera fase. "Una sinvergüenzada y despropósito total, en la medida que en este momento no hay suficiente para médicos, enfermeras, para personal técnico (...) y que un congresista Fujimorista salga a plantear que a él le pongan la vacuna primero, simplemente nos hace pensar la forma indebida como usan el poder como lo hizo en su momento el expresidente Martín Vizcarra", expreso el candidato presidencial.

AUMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA A 1,500 SOLES

El candidato Arana comentó que en su plan de gobierno el partido de Frente Amplio plantea el impuesto a la grandes fortunas, para que las empresas compartan las grandes utilidades con los trabajadores.

LIBRE MERCADO

Sobre el libre mercado, el candidato presidencial indicó que no está de acuerdo de que haya mano libre para que puedan especular, acaparar, o cobrar lo que quieran. "No estamos de acuerdo con el monopolio de farmacias, no estamos de acuerdo con el monopolio de alimentos, nosotros creemos que debe haber regulaciones las tiene Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay, porque en el Perú no se va a poner una ley de regulación de precios de medicamentos, no es posible que por el libre mercado pueden dejar hasta morir la gente", dijo Arana.