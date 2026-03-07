PCM supervisa trabajos de reparación de ducto de gas de TGP

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, llegó a la región Cusco junto a algunos ministros de Estado para supervisar las labores de reparación del ducto de gas en el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención. La visita se realizó en medio de los trabajos que buscan restablecer el abastecimiento energético tras la emergencia registrada en la zona.

Durante la inspección, la jefa del Gabinete estuvo acompañada por el titular del Ministerio de Energía y Minas del Perú y representantes de Transportadora de Gas del Perú, quienes verificaron el avance de las labores de intervención en la tubería afectada. En el lugar ya se inició el montaje de equipos de corte y bloqueo con el objetivo de acelerar los trabajos de reparación.

La premier indicó que las labores se mantienen dentro del cronograma establecido y destacó que la capacidad de suministro de gas natural podría incrementarse en los próximos días. Según explicó, el abastecimiento pasaría de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios, lo que permitiría ampliar la atención a más usuarios.

ZONA DE DIFÍCIL ACCESO

Asimismo, Miralles señaló que esta mejora beneficiaría principalmente a los taxistas que utilizan gas natural vehicular en Lima, Callao e Ica. También reconoció que la zona donde se realizan los trabajos es de difícil acceso, lo que ha complicado el traslado del personal y equipos necesarios para la reparación del ducto.