Napoleón Becerra: ¿Qué ocurrirá con la plancha presidencial del candidato fallecio?

Un trágico accidente ocurrido en la región Huancavelica dejó como saldo la muerte de Napoleón Becerra, fundador y candidato presidencial del Partido Político de los Trabajadores y Emprendedores del Perú.

El hecho se registró este domingo cuando el dirigente político se dirigía a una actividad proselitista programada en el distrito de Tambo, en la región Ayacucho. La repentina muerte del aspirante presidencial ha generado incertidumbre sobre el futuro electoral de su agrupación política, especialmente a pocas semanas de las elecciones generales.

FUTURO ELECTORAL

La fórmula presidencial del PTE estaba conformada por Becerra como candidato a la presidencia, acompañado por Winston Huamán en la primera vicepresidencia y Nélida Cuayla en la segunda vicepresidencia.

Especialistas en derecho electoral señalaron que, ante el fallecimiento del candidato presidencial, existe la posibilidad de que la plancha presidencial quede fuera de la contienda electoral. Sin embargo, las candidaturas al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino presentadas por el partido podrían mantenerse vigentes.

De concretarse ese escenario, las postulaciones a la primera y segunda vicepresidencia también quedarían fuera de la carrera electoral, mientras que las demás listas del partido continuarían participando en el proceso.