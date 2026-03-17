Enrique Castillo advierte que renuncia de Miralles proyecta debilidad del Gobierno

El analista político Enrique Castillo se pronunció tras la renuncia de Denisse Miralles, señalando que el cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros era previsible en el actual contexto político. Según indicó, el gobierno encabezado por José María Balcázar enfrenta una fuerte presión por parte del Congreso.

Castillo sostuvo que la ahora exjefa del Gabinete habría tenido que aceptar condiciones impuestas desde el Parlamento, lo que finalmente habría precipitado su salida. En esa línea, afirmó que el Ejecutivo se encuentra “prácticamente hipotecado” frente al Legislativo, lo que limita su capacidad de acción.

Asimismo, consideró que Denisse Miralles no debió presentar su renuncia, ya que este hecho transmite una imagen de debilidad del Gobierno. A su juicio, la decisión refuerza la percepción de que existe temor y subordinación frente al Congreso en un momento político delicado.

GABINETE INDEPENDIENTE

Finalmente, el analista remarcó que el presidente Balcázar debería replantear la conformación de su equipo ministerial. “El presidente debería buscar un gabinete independiente”, sostuvo, al enfatizar la necesidad de contar con ministros que no respondan a presiones externas y puedan garantizar estabilidad en la gestión.