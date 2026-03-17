Presidente José María Balcázar tomó juramento a nuevo Gabinete liderado por Luis Arroyo Sánchez

En un enlace en vivo de 24 Horas Central, el reportero Álvaro Cisneros informó sobre la aguda crisis política que atraviesa el país, marcada por la renuncia de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, a tan solo 21 días de haber asumido el cargo. El contexto de inseguridad y ataques contra transportistas agrava aún más el escenario nacional.

Durante la transmisión, se detalló que el gabinete liderado por Miralles no logró llegar siquiera al proceso de solicitud de voto de confianza ante el Congreso. Pese a ello, horas antes, el presidente José María Balcázar había asegurado que no existían renuncias y que todo estaba encaminado para dicha presentación, lo que evidenció una desconexión dentro del Ejecutivo.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se confirmó la renuncia de Miralles y la juramentación de un nuevo titular de la PCM. Se trata de Luis Arroyo Sánchez, quien se desempeñaba como ministro de Defensa y ahora asume el reto de recomponer un gabinete en crisis y conseguir el respaldo del Parlamento en los próximos días.

Según el reporte, la falta de apoyo político habría sido clave en la salida de Miralles, ya que no contaba con los votos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Este nuevo episodio refleja la inestabilidad que atraviesa el país, con constantes cambios en el gabinete y un escenario político marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.