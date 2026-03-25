Alfonso López-Chau tendría vínculos con alias Camarada “Jhon”, según diarios de los años 70

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, vuelve a estar en el centro de la controversia tras la difusión de artículos periodísticos de marzo de 1970 que lo vinculan a un presunto asalto al Banco Wiese. El informe, publicado originalmente por el desaparecido diario La Prensa, ha reavivado el debate en torno a su pasado judicial en plena coyuntura electoral.
El recorte, cuyo titular señala “Detienen en La Punta a ‘Camarada John’”, describe un operativo de la entonces Guardia Civil en el que fue capturado Juan Cristóbal Suárez Moncada, sindicado como presunto cabecilla de una organización implicada en el asalto a una agencia bancaria en la urbanización Sol de Oro. En la nota también se menciona a otras personas intervenidas, entre ellas Alfonso López-Chau Nava.
“Junto con ‘camarada John’, que estaba armado con pistola, cayeron también otros cuatro individuos que conformaban su grupo”, señala el artículo, mencionando a Carlos Carmona Campos, José Mansilla Linares, Alfonso López-Chau y Orlando Bustamante Vergaray. Esta información fue difundida recientemente por la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, generando nuevas reacciones en la opinión pública.
ESTUVO EN PRISIÓN
El documento aporta elementos adicionales a la versión que brindó el propio López-Chau, quien en su momento reconoció haber estado tres meses en prisión por un presunto asalto y robo, asegurando que fue liberado gracias a una amnistía. La reaparición de este archivo periodístico ha intensificado el debate sobre las versiones ofrecidas por el candidato y su impacto en el actual escenario político.