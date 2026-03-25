Elecciones 2026: así se desarrolló tercera jornada del debate presidencial

La tercera jornada del debate presidencial rumbo a las elecciones generales 2026 se desarrolla este miércoles 25 de marzo desde las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, reúne a 12 postulantes que buscan alcanzar la Presidencia de la República.

Este debate forma parte de una serie de seis fechas programadas debido a la participación de 36 organizaciones políticas. En cada jornada intervienen 12 candidatos, distribuidos en grupos de tres, bajo un formato que incluye exposiciones individuales, réplicas entre contendores y espacios de interacción directa, lo que permite contrastar propuestas en tiempo real.

Durante esta tercera fecha, los aspirantes al sillón presidencial abordan temas clave como la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad, la integridad pública y la lucha contra la corrupción. El esquema contempla cuatro bloques: dos de exposición con réplicas en ternas, uno de preguntas ciudadanas y un último espacio destinado al mensaje final de cada participante.

ESTRUCTURA DEL DEBATE

Entre los candidatos que protagonizan esta jornada destacan Keiko Fujimori, Jorge Nieto, Roberto Chiabra y Mesías Guevara, quienes integran distintos grupos junto a otros postulantes. Cada uno dispone de un minuto para presentar sus propuestas antes de responder a las intervenciones de sus adversarios en un intercambio directo que busca informar al electorado.

BLOQUE 1: SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

Antonio Ortiz: “Vamos a crear una norma para que todos los ciudadanos que porten armas las entreguen a las 72 horas y haremos una requisa total”.

Ronald Atencio: “Tenemos una inseguridad mayor en el Vraem, que son los Quispe Palomino. Vamos a levantar el estado de emergencia para capturar a los narcotraficantes”.

Paul Jaimes: “A mis hermanos transportistas lo están asesinado y nadie habla por ustedes. Nosotros vamos a salir a cazar delincuentes por ustedes”.

Enrique Valderrama: “En mi gobierno malos jueces, fiscales, policías y militar que se coludan con las bandas criminales se le aplicará cadena perpetua”.

Roberto Chiabra: “Vamos a incomunicar los penales y vamos a bloquear celulares para combatir la delincuencia. Tenemos que defendernos y derrotar a las bandas criminales”.

Mario Vizcarra: “En mi gobierno estableceremos un régimen de excepción para que las Fuerzas Armadas nos ayuden a combatir la delincuencia y el crimen organizado”.

Jorge Nieto: “Si los criminales están ganando esta batalla, es porque sus sociales, esa coalición por la impunidad, son sus cómplices y eso tenemos que cambiar”.

Keiko Fujimori: “Nuestro país no aguanta más improvisaciones. Somos el único partido que tiene la fuerza, la experiencia y el equipo para derrotar estas lacras”.

Mesías Guevara: “Que el pacto mafioso que gobierno desde el Congreso no viva de tu muerte y de tu miedo y dolor. Ellos han dado leyes pro crimen y han corrompido a la policía”.

Herbert Caller: “El partido Patriótico del Perú declarará la guerra contra la criminalidad. Decretaremos que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden interno”.

Rafael Belaunde: “Implementaré una fuerza de élite contra la extorsión integrada por efectivos de la PNP. Construiremos en la Cordillera de la Viuda tres penales de máxima seguridad”.

Rosario Fernandez: “Propongo militares a las calles, reforma total de la Policía Nacional. En el Inpe no más dinero que se manipule y crearemos oficinas descentralizadas anticorrupción”.

BLOQUE 2: PREGUNTA CIUDADANA

Antonio Ortiz: “La justicia no está aplicándose en el país. Tenemos que poner mano dura contra los violadores y tienen que ser sentenciados a cadena perpetua”.

Ronald Atencio: “En mi gobierno van a desaparecer los seguros privados y vamos hacer que ese dinero sea destinado para nuestros adultos mayores”.

Paul Jaimes: “A Puno le voy a otorgar el inicio de actividades para la explotación de litio que va a dar puesto de trabajo a millones de peruanos”.

Enrique Valderrama: “El Apra realizará una auténtica revolución en salud, ya que vamos a incrementar el presupuesto para la salud pública”.

Roberto Chiabra: “Tenemos que reforzar nuestra fuerza naval, que es la responsable de garantizar la soberanía marítima de las 200 millas”.

Mario Vizcarra: “Vemos una desatención en salud, una crisis que afecta indudablemente a los ciudadanos. Lo que necesitamos es llenar al Perú de postas médicas”.

Jorge Nieto: “Tenemos que democratizar el proceso de descentralización y regionalización con el objetivo de darle más poder a los distritos más pequeños”.

Keiko Fujimori: “Para luchar contra la delincuencia, si tenemos que retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo haremos para tener jueces sin rostro”.

Mesías Guevara: “En un eventual gobierno del Partido Morado, proponemos consolidar los tres niveles de gobierno. Nosotros planteamos la protección de las vías de comunicación”.

Herbert Caller: “Vamos a reducir las planillas doradas de tanto funcionario incompetente. El Perú tiene un presupuesto de 257 mil millones de soles y el 60% se va para pagar a funcionario”.

Rafael Belaunde: “La única manera de tener mayor solidez fiscal es promover la inversión privada. El Perú es un país predestinado para recibir enormes niveles de inversión”.

Rosario Fernandez: “Vamos a culminar hospitales y vamos a abastecerlos como es necesario. Vamos romper los monopolios de las medicinas para tener una salud de calidad”.

BLOQUE 3: INTEGRIDAD PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el tercer bloque del debate presidencial rumbo a las Elecciones 2026, centrado en integridad pública y lucha contra la corrupción, los candidatos Jorge Nieto, Enrique Valderrama y Roberto Chiabra presentaron sus principales propuestas para enfrentar este problema estructural en el país. Cada uno planteó medidas orientadas a fortalecer las instituciones, sancionar actos ilícitos y promover mayor transparencia en la gestión pública.

Durante sus intervenciones, los postulantes coincidieron en la necesidad de reformar el sistema de justicia y endurecer las sanciones contra funcionarios corruptos. Asimismo, propusieron mejorar los mecanismos de control y fiscalización, así como impulsar una cultura de integridad desde el Estado para recuperar la confianza ciudadana.

Sin embargo, el debate tomó un giro tenso cuando el candidato Mario Vizcarra cuestionó a Enrique Valderrama por sus críticas hacia su entorno familiar. Vizcarra respondió señalando que su hermano enfrenta procesos por corrupción, pero enfatizó que su trayectoria política ha estado marcada por la lucha contra estos actos. Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas entre los demás participantes.

Keiko Fujimori intervino en el intercambio con duras críticas hacia Vizcarra, lo que desató un cruce de acusaciones en el que también participó Mesías Guevara. Los señalamientos sobre corrupción, decisiones judiciales y antecedentes políticos elevaron el tono del debate, evidenciando la confrontación directa entre candidatos en uno de los temas más sensibles de la campaña electoral.