Elecciones 2026: todo lo que debe saber para votar este 12 de abril

A pocos días de las Elecciones Generales de este 12 de abril, las autoridades electorales brindaron una serie de recomendaciones clave para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes. En ese marco, se confirmó que el Documento Nacional de Identidad (DNI) será el único requisito indispensable para sufragar, descartando el uso de otros documentos como brevete o constancias.

En entrevista con 24 Horas Central, Rafael Arias Valverde, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONPE, precisó que los electores deberán presentar únicamente su DNI físico en la mesa de sufragio. Asimismo, aclaró que no se aceptarán fotocopias ni documentos alternativos, ya que la normativa electoral exige la verificación del documento original para asegurar la transparencia del proceso.

Una de las principales medidas anunciadas es que los ciudadanos podrán votar incluso si su DNI se encuentra vencido. Esta disposición busca evitar que la fecha de caducidad sea un impedimento para participar en los comicios. Del mismo modo, los jóvenes que cuenten con DNI amarillo y cumplan 18 años hasta el día de la votación podrán sufragar, siempre que figuren en el padrón electoral.

RECOMENDACIÓN A VOTANTES

Finalmente, se recomendó a los votantes verificar su local de votación en la plataforma digital de la ONPE, ubicar su mesa correspondiente y seguir el procedimiento al momento de emitir su voto. Entre las indicaciones, se destaca marcar la cédula con una cruz o aspa dentro del recuadro elegido, evitar errores que anulen el voto y depositar el documento en el ánfora antes de firmar el padrón y retirar su DNI.