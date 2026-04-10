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10/04/2026

Elecciones 2026: más de 100 mil efectivos garantizarán seguridad en jornada electoral

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegarán personal en todo el país para resguardar los comicios de este domingo 12 de abril, asegurando un proceso transparente, ordenado y seguro.



Despliegue nacional de seguridad

A menos de 48 horas de las elecciones generales 2026, las autoridades presentaron el plan de seguridad desde el colegio Alfonso Ugarte en San Isidro.

Se informó que más de 60 mil policías serán desplegados en más de 10 mil locales de votación a nivel nacional para resguardar a los ciudadanos durante la jornada electoral.

Además, se sumarán más de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes ya vienen siendo trasladados a distintas regiones, incluyendo zonas rurales, para reforzar la seguridad.

Garantías para un proceso transparente

El comandante general de la Policía señaló que los efectivos contarán con horarios flexibles para que también puedan ejercer su derecho al voto.

Por su parte, el premier Luis Arroyo garantizó que el proceso electoral se desarrollará con total transparencia, destacando que se vienen implementando medidas para proteger el material electoral, a los candidatos y el orden público.

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