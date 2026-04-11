Denuncian ante el JNE a Ricardo Belmont por vulnerar el silencio electoral

Durante el silencio electoral, periodo en el que no se puede realizar propaganda desde 24 horas antes de la elección, uno de los candidatos a la presidencia de la República habría cometido una infracción.

En su cuenta de Facebook, Ricardo Belmont, hizo una transmisión y publicó un video enseñando cómo votar por su candidatura y su partido político, en una fecha prohibida, lo que le traería problemas legales.

PENA DE CARCEL

Al respecto, José Tello, experto en temas electorales, señaló que si la publicación ha sido en la fecha de la prohibición, habría una infracción y eso está regulado en el reglamento de publicidad estatal y propaganda electoral.

“Conviene señalar que no solo es un tema administrativo, sino que tiene un carácter penal porque está configurado como un delito electoral, que tiene una pena de cárcel no menor de dos años”, agregó.