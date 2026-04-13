“Se ha fallado en la cadena de control del material electoral”, advierte Hugo Guerra en 24 Horas Mediodía

En entrevista con el programa 24 Horas Mediodía, Hugo Guerra puso en duda la decisión de la ONPE de encargar el transporte del material electoral a una empresa privada, señalando que históricamente esta labor era asumida por las Fuerzas Armadas debido a su capacidad logística y garantía de seguridad. En ese sentido, advirtió que el problema no es solo el contrato, sino la falta de control en toda la cadena de manejo de material sensible.

Asimismo, cuestionó la elección de la empresa Gálaga, indicando que no contaría con las unidades necesarias y que incluso arrastraba observaciones desde el año 2023. Aunque un funcionario fue intervenido, sostuvo que la responsabilidad no recaería únicamente en niveles bajos, sino también en la alta dirección que aprobó el proceso.

En relación al desarrollo de la jornada electoral, señaló que se registraron múltiples fallas, como retrasos en la instalación de mesas, problemas técnicos y extensas horas de trabajo para los miembros de mesa. Si bien la ONPE reportó poco más de 200 mesas afectadas, advirtió que el impacto real sería mayor.

El especialista indicó que no solo se trataría de miles de votos no emitidos, sino de una afectación significativa a ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho, especialmente adultos mayores. Incluso, estimaciones señalan que el número de personas perjudicadas podría ser considerablemente alto, lo que tendría consecuencias en los resultados electorales.