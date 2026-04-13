Enrique Castillo: “El hartazgo ciudadano se explica por el desempeño del Congreso”

En diálogo con 24 Horas Mediodía, el analista político Enrique Castillo afirmó que la desaparición de varios partidos con trayectoria responde al rechazo ciudadano hacia su desempeño en el Congreso. Indicó que las encuestas ya reflejaban el descontento, pero los legisladores no tomaron en cuenta estas advertencias, lo que terminó generando un fuerte hartazgo en la población.

Castillo explicó que, aunque las responsabilidades son individuales entre los congresistas, también existen culpas colectivas vinculadas a prácticas como el blindaje, el uso de recursos y decisiones cuestionadas. Además, consideró que el Parlamento no logró ejercer un verdadero contrapeso frente al Ejecutivo, especialmente durante el gobierno de Dina Boluarte, donde predominó un “pacto de no agresión”.

En cuanto a los partidos que se mantienen vigentes, destacó que factores como el liderazgo y la estructura han sido clave. Señaló que el fujimorismo conserva un respaldo importante tanto en zonas urbanas como rurales, mientras que otras agrupaciones no lograron generar identificación ni arraigo, pese a contar con recursos o presencia política.

De cara a la segunda vuelta, advirtió que el país podría enfrentar nuevamente una polarización entre fujimorismo y antifujimorismo. Asimismo, sostuvo que eventuales enfrentamientos entre candidatos como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga podrían dificultar alianzas, por lo que la gobernabilidad dependerá de los acuerdos políticos y del desarrollo de la campaña electoral.