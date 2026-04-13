César Campos: “APP, Podemos y Perú Libre fueron los grandes perdedores de la contienda electoral”

El analista político César Campos afirmó que los principales perdedores de la reciente contienda electoral son los partidos Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Perú Libre. Durante una entrevista en 24 Horas, sostuvo que estas agrupaciones no lograron el respaldo esperado de la ciudadanía en las urnas.

Campos también incluyó en su análisis a Acción Popular, pese a que esta organización no participó directamente en las elecciones generales. Según explicó, el desgaste político acumulado en los últimos años ha afectado la imagen de estos partidos frente al electorado.

No obstante, el especialista indicó que aún existe una oportunidad para que estas agrupaciones eviten la pérdida de su inscripción. Precisó que las próximas elecciones regionales y municipales de octubre serán clave para su permanencia en el escenario político.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Finalmente, señaló que algunos partidos podrían recuperar terreno en determinadas regiones del país. Mencionó el caso de Perú Libre en sectores de Huancayo, así como el posible repunte de Perú Primero, vinculado a Martín Vizcarra, en la región Moquegua, dependiendo del desempeño que logren en los próximos comicios.